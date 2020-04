Am Mannheimer Landgericht beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann, der offenbar seine Ehefrau töten wollte. Die Anklage lautet: Verdacht auf versuchten Mord.

Der 54-Jährige soll im Oktober vergangenen Jahres seiner Frau aufgelauert haben, die sich kurz zuvor von ihm getrennt hatte. Er habe ihr an einem Hauseingang aufgelauert und mit großer Wucht fünf Mal mit einem Messer in den Rücken gestoßen. Die Wucht sei so groß gewesen sein, dass das Messer abgebrochen sei. Die Frau musste in einer Klinik operiert werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, heimtückisch sowie aus niedrigen Beweggründen mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt zu haben. Für die Verhandlung sind fünf Tage eingeplant.