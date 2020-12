per Mail teilen

Mit einem umfassenden Geständnis hat am Mittwoch am Heidelberger Landgericht der Prozess gegen einen 40-jährigen Mann aus Wiesloch begonnen.

Vater gesteht Tötung seines Kindes

"Was ich getan habe kann man nicht verzeihen und ich würde mein Leben geben, um die Tat ungeschehen zu machen." Angeklagter beim Prozessauftakt

Der 40-Jährige lies sein Geständnis von seinem Anwalt verlesen. Darin erklärt er, wie er in der Nacht nach dem Vatertag im Mai 2020 unter Drogeneinfluss seinen acht Monate alten Sohn so heftig geschlagen und geschüttelt habe, dass er eine schwere Hirnschwellung erlitt und an seinen Verletzungen starb. Der Vater ist wegen Totschlags angeklagt.

Prozessauftakt vor dem Heidelberger Landgericht SWR

Streit mit der Mutter des Kindes

Als Grund nannte der Angeklagte einen heftigen Streit mit der getrennt lebenden Mutter des Kindes. Eigentlich habe die Mutter aus dem Schwarzwald anreisen wollte und man wollte den Tag zusammen verbringen. Dann habe es aber am Telefon einen so heftigen Streit gegeben, dass die Mutter wieder umkehrte.

Am Abend habe das Kind geweint und wollte nicht schlafen, so der Angeklagte. Dies sei der Auslöser für die folgenschwere Tat gewesen. Er würde sein Leben geben, um die Tat rückgängig machen zu können, sagte der 40-Jährige unter Tränen vor Gericht.

Vater hatte selbst die Polizei gerufen

Der Angeklagte hatte am Morgen nach der Tat selbst die Polizei gerufen. Der 40-Jährige erzählte vor Gericht, dass er die Beamten alarmiert habe, weil er gemerkt habe, dass sein Sohn nicht mehr atmet.

Er habe den Jungen zunächst ins Bett gelegt und nach eigenen Angaben erst am nächsten Morgen bemerkt, dass das Kind tot war.

Die Polizei fand den kleinen Jungen dann leblos in der Wieslocher Wohnung. Der Angeklagte berichtete den Beamten zunächst, dass das Kind die Treppe herunter gefallen sei. Erst später folgte das Geständnis.

Mutter hatte kurz zuvor die Familie verlassen

Die Mutter hatte sich drei Monate zuvor vom Vater des Kindes getrennt. Sie war aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und lebt inzwischen in einer anderen Stadt.

Komplizierte Beziehung

Die Beziehung der Eltern des Jungen sei schon jahrelang kompliziert gewesen. Es habe immer wieder Krach gegeben. Der Angeklagte gab vor Gericht auch zu, seine Partnerin mehrfach geschlagen zu haben.

Familie war dem Jugendamt bekannt

Die Familie war dem Jugendamt bekannt. Angebote der Familienhilfe kamen nie zustande, das Baby war für einige Zeit auch in einer Pflegefamilie unterbracht. Es gebe aber bislang keine Hinweise darauf, dass der Mann den Jungen vor dem Vorfall misshandelt hat, so das Gericht.

Seit langer Zeit drogenabhängig

Vor Gericht gab der Angeklagte an, seit fast 24 Jahre Drogen zu nehmen. Er habe täglich Marihuana, LSD, Ecstasy, Amphetamine und Kokain konsumiert, dazu Alkohol in größeren Mengen. Er habe auch irgendwann selbst angefangen, mit Drogen zu dealen. Deshalb sei er auch schon im Gefängnis gewesen. Diese "Drogennebel" – wie er ihn selbst nennt – war nach seinen Angaben mit Schuld an dieser schrecklichen Tat.

Urteil noch im Dezember erwartet

Bisher sind vier weitere Prozesstermine angesetzt, ein Urteil könnte noch im Dezember fallen. Der Vater sitzt seit Mai in Untersuchungshaft.