Ein 41-jähriger ehemaliger Betreiber eines Pflegedienstes muss für zweieinhalb Jahre in Haft. Das hat das Landgericht Mannheim entschieden. Er hatte mehrere hunderttausend Euro mit Krankenkassen falsch abgerechnet. Seine Frau soll mit ihm gemeinsame Sache gemacht haben.

Die Mannheimer Staatsanwaltschaft hatte am Freitag zwei Jahre und neun Monate Haft für den Mann gefordert. Die Verteidigung plädierte auf eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Die Ehefrau wird in einem gesonderten Verfahren verfolgt.

Eine Frau wird von einer Pflegerin betreut (Symbol). dpa Bildfunk picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Jens Kalaene

Die beiden waren Inhaber und Gesellschafter eines Pflegedienstes in Mannheim.

Zwei Krankenkassen bei Abrechnungen betrogen

Der 41-Jährige hat laut Richter Abrechnungsbetrug an zwei Krankenkassen begangen. Zwei pflegebedürftige Patienten wurden von nur einer Pflegekraft versorgt. Abgerechnet wurden jedoch zwei Kräfte. Das habe der Angeklagte gezielt verschleiert.

Mangelhafte Pflege nicht nachweisbar

Ob bei der Versorgung der beiden Pflegebedürftigen Mängel vorlagen, konnte im Prozess nicht nachgewiesen werden.

Den Schaden bezifferte die Staatsanwaltschaft auf etwa 280.000 Euro. Es geht um Zeiträume von jeweils mehreren Monaten in den Jahren 2016 und 2018.

Verteidigung: Nicht persönlich bereichert

Laut seiner Verteidiger hatte sich der Angeklagte nicht persönlich bereichern wollen. Er habe das Geld genutzt, um das noch junge Pflegeunternehmen zu stützen Die Kostenentwicklung sei ihm aber über den Kopf gewachsen.

Nach Ansicht der Verteidigung war der tatsächliche Schaden durch die unzureichende Versorgung der Patienten wesentlich geringer als angeklagt.

Pflegedienst 2018 Insolvenz angemeldet

Der Pflegedienst des Paares hatte 2018 Insolvenz angemeldet. Am ersten Verhandlungstag hatte der Mann angegeben, an die zwei Millionen Euro Schulden zu haben. Seit seiner Verhaftung im Juni 2020 saß er in Untersuchungshaft.