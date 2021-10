Tausende von Euro mit gestohlenen EC-Karten erbeutet

Ein Mann und eine Frau sollen Geldbeutel mit EC-Karten gestohlen und knapp 23.000 Euro erbeutet haben. Seit Dienstag müssen sie sich vor dem Heidelberger Landgericht verantworten.

Prozessauftakt am Heidelberger Landgericht SWR

Laut Anklage waren die 41 Jahre alte Frau und der 26-jährige Mann in ganz Deutschland aktiv – darunter auch in Mannheim, Heidelberg, Erbach und Darmstadt. Dort sollen sie in Supermärkten Geldbörsen gestohlen haben. Ihre Opfer waren meist Kunden im Alter von 70 Jahren oder älter. In ihren Portemonnaies sollen die Angeklagten nicht nur EC-Karten, sondern oft auch Zettel mit den dazugehörigen PIN-Nummern gefunden haben.

Geld an mehreren Automaten abgehoben

Laut Staatsanwaltschaft fuhr das Duo anschließend in verschiedene Städte, um dort Geld abzuheben. Dabei sollen sie dieselben EC-Karten an verschiedenen Bankautomaten eingesetzt haben. In einem Fall sollen die beiden einen Mann bestohlen haben, der außerdem noch die EC-Karten seiner Schwester und seiner Frau bei sich hatte.

Größtmögliche Summen abgehoben

Die Anklage wirft dem Duo vor, am Geldautomaten die größtmöglichen Summen abgehoben und so fast 23.000 Euro erbeutet zu haben. Das Geld behielten sie laut Anklage entweder für sich oder schickten es an ihre in Rumänien lebenden Familien. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird Ende November erwartet.