Prozess um Drogenhandel am Landgericht

Vor dem Landgericht Heidelberg beginnt der Prozess gegen zwei Männer, die mit Drogen gehandelt haben sollen. Die Angeklagten sollen mit weiteren Mittätern im März vergangenen Jahres, Marihuana aus Spanien eingeführt haben, um es in der Region gewinnbringend weiterzuverkaufen. Dabei soll der 37-Jährige in Heidelberg und Mannheim für die Koordination des Empfangs der Drogen zuständig gewesen sein, die per Post ankamen. Der 31-jährige soll sich um die Erlöse gekümmert haben. Das Geld wechselte er laut Anklage in die chinesische Währung RMB und überwies es anschließend auf Konten von Bandenchefs in Spanien. Insgesamt soll es um 50 Kilo Marihuana gehen.