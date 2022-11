Prozess um Betrug mit Corona-Testzentrum in Mannheim

Die beiden Männer sollen ein Corona-Schnelltestzentrum in Mannheim betrieben haben. Dabei sollen sie der kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg mehr als 2,1 Millionen Euro für Corona-Testungen von März bis Oktober 2021 in Rechnung gestellt haben. Die KVBW überwies laut Anklage gut 2 Millionen Euro. In dem Testzentrum seien aber tatsächlich entweder gar keine oder sehr viel weniger Corona-Tests durchgeführt worden, als angegeben. Die beiden Männer sollen sich laut Anklage mit drei weiteren Personen zusammengetan haben, um sich Geld mit Corona-Schnelltestzentren zu erschleichen. Die drei anderen müssen sich nach Angaben einer Sprecherin in einem anderen Gerichtsverfahren verantworten.