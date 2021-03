per Mail teilen

Bei einer Schlägerei soll ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Jagdmesser angegriffen und tödlich verletzt haben. Der Angreifer und ein weiterer Mann, der bei der Attacke dabei war, müssen sich jetzt vor Gericht verantworten.

Totschlagsprozess am Mannheimer Landgericht. Im Bild ist einer der beiden Angeklagten zu sehen (grüne Jacke) SWR SWR

Der Prozess wegen Totschlag-Verdachts hat am Montag vor dem Mannheimer Landgericht begonnen. Die beiden 22 und 26 Jahre alten Angeklagten sollen im vergangenen Sommer in Mannheim mit zwei Brüdern in Streit geraten sein.

Brüder werfen 22-Jährigem mutmaßliche Lüge vor

Der 22 Jahre alte Angeklagte machte im Gerichtssaal zunächst keine Angaben - weder zu sich, noch zum Anklage-Vorwurf. Der mitangeklagte 26-Jährige sagte aus, die beiden Brüder hätten dem 22-Jährigen am Telefon vorgeworfen, er habe "herumerzählt", dass ein Freund mit der Frau eines der Brüder geschlafen habe.

Aussprache der Kontrahenten auf der Straße - Alkohol und Speed konsumiert

Daraufhin, so der 26-Jährige vor Gericht, hätten sie sich auf der Straße zur Aussprache mit den Brüdern getroffen. Die beiden Angeklagten hatten nach Angaben des 26-Jährigen Alkohol und Speed zu sich genommen.

Jagdmesser gezückt

Bei dem Treffen kam es dann laut Anklage zu einer Schlägerei. Zunächst sollen die beiden Angeklagten auf die Brüder eingetreten und sie geschlagen haben. Dann, so die Anklage, habe der 22-Jährige ein Jagdmesser gezückt, das er hinter dem Rücken versteckt hatte. Der 26-Jährige sagte aus, er habe nicht gewusst, dass sein Freund ein Messer dabei habe.

Opfer starb nach Stich in Lunge und Herz

Mit dem Messer verletzte der 22-Jährige laut Anklage einen der Brüder am Unterarm, den anderen traf ein Stich in Lunge und Herz. Er starb noch am selben Abend im Krankenhaus. Der 22-Jährige muss sich wegen Totschlags verantworten. Der zweite Angeklagte (26) muss sich als Beteiligter der Schlägerei wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.