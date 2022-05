Prozess nach Angriff auf Studenten

Zwei Männer sollen im Dezember vergangenen Jahres Studenten in Heidelberg schwer verletzt haben. Dafür müssen sich die beiden von Dienstag an vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Einer der beiden war zunächst im September auffällig geworden, nachdem er in einem Streit mit Hilfe einer Machete durch Schläge und einen Stich mehrere Menschen verletzt haben soll. Knapp drei Monate später soll der Hauptangeklagte dann in der Unteren Straße in Heidelberg zusammen mit einem Bekannten drei Studenten mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Laut Anklage haben die beiden den Studenten mehrfach gegen deren Köpfe und Oberkörper getreten. In bedingter Tötungsabsicht, wie es heißt. Zuletzt soll der Hauptangeklagte einen Studenten mit einem Messerstich schwer verletzt haben. Ein weiterer Student erlitt mehrere Brüche im Gesicht. Die Verletzten mussten daraufhin klinisch versorgt werden. Beide Angeklagten waren zum Tatzeitpunkt minderjährig. Der Prozess findet daher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.