Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern steht am Dienstag ein 61-jähriger Mann vor dem Landgericht Darmstadt. Er soll in Birkenau (Kreis Bergstraße) einem 9-jährigen Mädchen unter dem T-Shirt an die Brust gefasst haben. Der Mann, der zuletzt in Rio de Janeiro in Brasilien wohnte, hielt sich zur Tatzeit bei der ihm bekannten Familie der Geschädigten auf.