Am Mannheimer Landgericht beginnt am Freitag ein Prozess gegen einen 26-Jährigen, der Nacktaufnahmen von einem Kind gemacht und verschickt haben soll. Er muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Der Angeklagte soll Nacktaufnahmen von dem ihm bekannten Kind gemacht haben - und das mit sexueller Motivation. Die Aufnahmen schickte er dann an einen Chatpartner, so der Vorwurf. Mit diesem Chatpartner soll er sich auch über den weiteren sexuellen Missbrauch des Kindes ausgetauscht haben. Außerdem besaß der 26-Jährige offenbar weiteres kinderpornographisches Material. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Der Prozess findet zum Schutz des Kindes unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch der Chatpartner wird für seine mutmaßlichen Taten belangt, er wohnt jedoch nicht in der Region.