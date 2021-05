Eine Frau und ein Mann sollen Seniorinnen in Geschäften bestohlen haben - sie müssen sich deshalb am Landgericht Mannheim verantworten. Die Angeklagten sollen im Herbst vergangenen Jahres unter anderem in Mannheim, Heidelberg, Hockenheim, Ilvesheim und Edingen-Neckarhausen vor allem älteren Frauen gezielt Geldbeutel aus der Hand- oder Einkaufstasche gestohlen haben. Anschließend sollen sie nicht nur das Geld aus dem Portemonnaie genommen haben, sondern auch die EC-Karten und Ausweise. Mit den EC-Karten sollen die Angeklagten dann Bargeld an Geldautomaten abgehoben sowie Kleidung, Zigaretten und Lebensmittel eingekauft haben. Laut Anklage geht es insgesamt um einen Schaden von rund 50.000 Euro.