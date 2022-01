Prozess: Porsche von verstorbenen Freund gestohlen

Am Landgericht Heidelberg muss sich ab Dienstag eine Frau wegen eines besonders dreisten Diebstahls verantworten. Laut einer Gerichtssprecherin soll die Angeklagte am 27. Februar 2019 aus dem Krankenzimmer eines an diesem Tag verstorbenen Freundes seine Armbanduhr im Wert von 15.000 Euro gestohlen haben. Außerdem soll sie im Anschluss in die Wohnung des Toten gefahren sein. Dort nahm sie den Autoschlüssel und die Fahrzeugpapiere seines Porsche 996 an sich und fuhr damit fort. Laut Anlage wollte sie den Sportwagen für sich behalten. Die Kammer hat acht Zeugen geladen.