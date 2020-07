Der 79-Jährige, der sich am Landgericht Mosbach wegen Totschlags an seiner Frau verantworten musste, ist zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er war mit ihrer Pflege offenbar völlig überfordert.

Das Mosbacher Landgericht verurteilte den Mann wegen Totschlags in einem minder schweren Fall. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung gingen davon aus, dass der Angeklagte wegen der körperlichen und psychischen Überforderung nur vermindert schuldfähig ist. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren Haft gefordert, die Verteidigung dagegen eine Bewährungstrafe.

Vor Gericht Geständnis abgelegt

Der Senior hatte zugegeben, seine 84-jährige Frau umgebracht zu haben. Er sei mit ihrer Pflege überfordert gewesen. Er habe seine Frau jahrelang gepflegt, so der 79-Jährige aus Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) in einer schriftlichen Erklärung, die verlesen wurde. Er sei körperlich und psychisch dazu nicht mehr in der Lage gewesen. Fremde Hilfe habe die Frau stets kategorisch abgelehnt, auch in ein Heim habe sie nicht ziehen wollen, obwohl beide das vereinbart hätten. Er habe seine Frau in einer Art Schockreaktion stranguliert und anschließend an ihrem linken Arm die Pulsadern aufgeschnitten, um sicher zu stellen, dass sie tot sei. Die Anklage lautete auf Totschlag.

Angeklagter im Gerichtssaal SWR

Die Tat hatte Ende Januar für Aufsehen im Raum Mosbach gesorgt: Polizei und Rettungsdienst waren nachts zu dem Haus in Billigheim gerufen worden und fanden dort die 84-Jährige tot auf. Erste Ermittlungen vor Ort hatten demnach bereits darauf hingewiesen, dass die Frau von ihrem Ehemann umgebracht worden sein könnte. Der 79-Jährige hatte nach der Tat einen Angehörigen unterrichtet, der wiederum den Notruf abgesetzt hatte.

Expertin aus Heidelberg: Pflegende suchen oft aus Scham keine Hilfe

Nach Ansicht von Stefanie Wiloth vom Institut für Gerontologie in Heidelberg ist Gewalt bei der Pflege von Angehörigen zu Hause oft Folge von Unwissen über Krankheiten und mangelnder Sensibilität für die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen. Daher müssten Pflegende so früh wie möglich Hilfe von außen suchen, was sie aus Scham häufig nicht täten, sagte die Expertin. Dass ein Angehöriger den Pflegebedürftigen tötet, sei häufig das Ende einer Abwärtsspirale von verbaler, psychologischer und schließlich physischer Gewalt.

Häusliche Pflege: Hilfe annehmen erleichtert den Alltag