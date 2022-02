Prozess in Mannheim verschoben: Angeklagter hat Corona

per Mail teilen

Vor dem Mannheimer Landgericht sollte der Prozess gegen fünf Männer wegen versuchten Totschlags beginnen. Wegen eines Coronafalls muss er kurzfristig verschoben werden.

Als Grund nannte das Gericht, dass sich einer der Angeklagten mit dem Coronavirus infiziert hatte und deshalb noch in Quarantäne ist. Der Mann sitzt aktuell in der JVA in Offenburg, wo es einen größeren Corona-Ausbruch gibt, von dem insgesamt 80 Insassen betroffen sind – auch der fehlende Angeklagte.

Prozessauftakt vertagt

Die Verhandlung wurde deshalb direkt unterbrochen. Der Prozessauftakt soll nun am kommenden Donnerstag sein. Bis dahin sollte der fehlende Angeklagte seine Quarantäne abgeschlossen haben, hieß es am Montag.

Lebensgefährlich verletzt

Bei der Tat im vergangenen Juni im Mannheimer Schlossgarten sollen alle fünf Angeklagten das 23-jährige Opfer geschlagen, getreten und mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Das spätere Opfer und einer der Angeklagten sollen miteinander gesprochen haben, als ein Dritter dazukam und laut Anklage völlig unvermittelt mit einem Messer zustach.

Schläge und Tritte nach der Messerattacke

Die Männer sind zwischen 20 und 22 Jahren alt. Laut Anklage haben sie nach der Messerattacke auf das Opfer eingetreten und eingeschlagen und erst aufgehört, als die Polizei kam. Anschließend flüchteten sie in den Park. Ein 21-Jähriger konnte sofort festgenommen werden. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei wurden vier weitere Männer ausfindig gemacht, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen.

Opfer überlebt nur knapp

Das 23-jährige Opfer überlebte den Angriff schwer verletzt. Nach Polizeiangaben erlitt er am ganzen Körper Stich- und Schnittverletzungen - ein Stich verfehlte nur knapp ein wichtiges Blutgefäß. Nur die schnelle medizinische Hilfe habe sein Leben gerettet.

Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Totschlag aus

Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf Angeklagten vor, den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen zu haben. Sie müssen sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten.