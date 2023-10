Prozessbeginn: Opfer starb in Leimen nach Sturz auf den Asphalt

Vor dem Landgericht Heidelberg hat am Montag der Prozess gegen 19-Jährigen begonnen. Er soll Weihnachten 2022 in Leimen einen Mann geschlagen haben. Dieser starb am nächsten Tag.

Seit Montag muss sich ein heute 19-Jährige wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Er soll einem Mann einen Schlag mit der Faust versetzt haben, durch den dieser mit dem Kopf auf den Asphalt stürzte und starb. Die Kammer hat insgesamt 36 Zeugen geladen. Opfer schlug mit Hinterkopf auf dem Asphalt auf Am 1. Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres soll es in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem Gerangel zwischen zwei Gruppen gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dabei in angetrunkenem Zustand nach einer verbalen Auseinandersetzung einem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Mann ging zu Boden und schlug ungebremst mit dem Hinterkopf auf den Asphalt auf, so die Anklage. Er erlitt einen Schädelbruch und starb am nächsten Tag in seinem Bett. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft kam das Opfer aufgrund des alleinigen Schlages des Angeklagten zu Tode. Die Verteidigung geht allerdings von Körperverletzung ohne Todesfolge aus. Es hätten schon zuvor mehrere junge Männer auf das Opfer eingeschlagen.