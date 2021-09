Prozess: Untreue in mehreren Fällen

Ein Mann und eine Frau müssen sich vor dem Landgericht Mannheim wegen des Verdachts der Untreue in mehreren Fällen verantworten. Der 63-Jährige arbeitete als Abteilungsleiter und Prokurist in einem Mannheimer Unternehmen. Laut Anklage soll er im Namen des Unternehmens Vorlesungsmaterial für seine nebenberufliche Dozententätigkeit in Höhe von fast 500.000 Euro bestellt und gekauft haben. Außerdem soll er private Reisen mit Geschäftskreditkarten bezahlt haben. Die angeklagte Frau soll in Absprache mit dem 63-Jährigen dem Unternehmen Rechnungen über 90.000 Euro gestellt haben - für angeblich für das Unternehmen erbrachte Dienstleistungen. Diese dienten aber nur privaten Zwecken des Angeklagten, so die Staatsanwaltschaft.