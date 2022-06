Prozess: Hanfladen oder Drogendealer?

Am Amtsgericht Mannheim muss sich ein Ehepaar wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Paar soll in Hanfshops der Region Produkte verkauft haben, die einen höheren THC-Gehalt hatten als erlaubt. Laut einem Gerichtssprecher haben die beiden Angeklagten sogenannte CBD Shops betrieben. Das sind Läden, in denen harmlose Cannabis-Produkte verkauft werden, die nur sehr wenig des berauschenden Wirkstoffs THC enthalten - zum Beispiel Salben oder Tees. Die Angeklagten stehen nun im Verdacht, Produkte verkauft zu haben, die mehr als nur diese erlaubte Menge an THC enthalten haben. Außerdem sollen sie Marihuana und Haschisch in Reinform verkauft haben.