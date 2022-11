Hotelbetrug im großen Stil

Ein 33-jähriger Mann soll über 100 Luxushotels in ganz Deutschland geprellt haben. Dabei gab er als Rechnungsadresse die Anschrift einer Freundin an, ohne deren Wissen.

Der 33-jährige Mann ist wegen gewerbsmäßigen Betrugs am Landgericht Heidelberg angeklagt. Er soll in über 100 Luxushotels in ganz Deutschland übernachtet haben, ohne zu bezahlen. Die Rechnungen machten jeweils zwischen 150 und über 3.000 Euro aus, so das Landgericht Heidelberg. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 65.000 Euro.

Einfache Betrugsmasche hat funktioniert

Die Betrugsmasche war denkbar einfach: Der Mann gab als Rechnungsadresse die Anschrift einer Freundin an, ohne deren Wissen.

Zwei betroffene Hotels im Raum Heidelberg erstatteten Anzeige wegen gewerbsmäßigen Betrugs bei der hiesigen Polizei. Daher wurden alle anderen Verfahren aus ganz Deutschland am Landgericht Heidelberg zusammengezogen.

Vier Prozesstage angesetzt

Das Urteil soll nach vier Verhandlungstagen am 28. November gesprochen werden.