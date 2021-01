per Mail teilen

Der ehemalige Eventmanager Matthias Hoffmann ist vom Mannheimer Landgericht wegen Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Matthias Hoffmann die Insolvenz der "Afrika! Zirkus-und Veranstaltungs-GmbH" verschleppt hatte. Die Firma hatte in den 90er Jahren die Zirkus-Show "Afrika Afrika" vermarktet. Außerdem hatte Hoffmann laut Anklage eine hohe Geldsumme abgezweigt, um sie privat und für andere Firmen zu verwenden. Das Gericht lässt deshalb 825.000 Euro von Matthias Hoffmann einziehen. Mit ihrem Urteil blieben die Richter nur knapp hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück.

Keine mildernden Umstände

Am letzten Prozesstag hatte Hoffmann noch einmal versucht, mildernde Umstände geltend zu machen, indem er erklärte, er habe Geldstrafen bezahlt, zu denen er in den Jahren 2016 und 2018 von den Amtsgerichten in Heidelberg und Darmstadt verurteilt worden sei. Bei der Überprüfung dieser Aussage stellte der Vorsitzende Richter aber fest, dass zumindest bislang keine Geldzahlung eingegangen ist.

Haftbefehl sofort vollstreckt

Der Vorsitzende Richter ließ den Haftbefehl gegen Matthias Hoffmann nach dem Ende der Verhandlung vollstrecken. Es bestehe erhöhte Fluchtgefahr.

Verteidigung forderte Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hatte Hoffmann vorgeworfen, faktischer Geschäftsführer der "Afrika! Zirkus-und Veranstaltungs-GmbH" gewesen zu sein. Hoffmanns Verteidigung hatte dagegen argumentiert, seine in Kenia lebende Ehefrau Faiza sei für die Firma verantwortlich gewesen. Deshalb hatte Hoffmanns Anwalt Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Dem folgte das Gericht aber nicht.

Juristisches Nachspiel für die Ehefrau

Der Vorsitzende Richter argumentierte, Hoffmann sei eindeutig der faktische Geschäftsführer gewesen. So habe er zum Beispiel über ein Chefbüro verfügt und wohl auch Dritten gegenüber gesagt, seine Frau sei nur formal als Geschäftsführerin eingesetzt gewesen. Für seine Ehefrau gibt es wohl trotzdem noch ein Nachspiel: Die in ihrer Heimat Kenia angeblich an Malaria und Corona erkrankte Frau ist jetzt offenbar auch im Visier der Justiz und wird gesucht.

Herzschrittmacher "vorsorglich" eingesetzt

Hoffmann selbst hatte beim Prozessauftakt seinen eigenen, schlechten Gesundheitszustand thematisiert und sich deshalb einen Herzschrittmacher einsetzen lassen. Sein Arzt erklärte später allerdings vor Gericht, das sei eher vorsorglich geschehen, er habe ihn akut nicht gebraucht.

Schillernde Persönlichkeit

Matthias Hoffmann galt in den späten 80er und frühen 90er Jahren als eine der schillerndsten Figuren der Rhein-Neckar-Region. Damals brachte der Konzertveranstalter José Carreras, Placido Domingo und Luciano Pavarotti zusammen und füllte mit den Auftritten der "Drei Tenöre" ganze Stadien. Ab dem Jahr 2005 sorgte er zusammen mit dem österreichischen Aktionskünstler André Heller und seiner Zirkus-Show "Afrika Afrika" deutschlandweit für Furore.

Immer wieder vor Gericht

In den vergangenen Jahrzehnten hatte Hoffmann immer wieder Ärger mit der Justiz. So landetet er zum Beispiel 1998 wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Außerdem wurde er Ende 2020 vom Amtsgericht Lampertheim (Kreis Bergstraße) zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten verurteilt. Dabei ging es unter anderem um ausstehende Mietzahlungen, Urkundenfälschung und Sachbeschädigung.