Prozess gegen Ex-Bilfinger-Führungskraft geht weiter

Vor dem Mannheimer Landgericht wird der Prozess gegen den ehemaligen Chef-Einkäufer des Mannheimer Industriedienstleisters Bilfinger fortgesetzt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin geht der Prozess am Mittwoch mit Zeugenvernehmungen und der Beweisaufnahme weiter. Der 63-Jährige arbeitete als Chef-Einkäufer und Prokurist für Bilfinger. Zudem war er nebenberuflich als Dozent tätig. Laut Anklage soll er im Namen des Unternehmens Vorlesungsmaterial für seine private Dozententätigkeit in Höhe von fast 500.000 Euro bestellt und gekauft haben. Außerdem soll er private Reisen mit Geschäftskreditkarten bezahlt haben. Ebenfalls auf der Anklagebank sitzt eine Unternehmensberaterin. Sie soll in Absprache mit dem Hauptangeklagten, Bilfinger Scheinrechnungen über gut 90.000 Euro gestellt haben. Der Prozess soll bis in den November hinein andauern.