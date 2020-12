Am Heidelberger Landgericht beginnt der Prozess gegen einen 25-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Mann war Erzieher in einem Heidelberger Kindergarten.

Laut Anklage soll der 25-Jährige zwischen Frühjahr 2018 und Januar 2020 in mindestens zwei Fällen Kinder missbraucht haben. Dabei handelt es sich um zwei Mädchen, die beide 2015 geboren wurden, zum Tatzeitpunkt also höchstens drei bzw fünf Jahre alt waren.

Das eine Mädchen aus seiner Gruppe soll er während der Mittagsruhe an seinem Geschlechtsteil gestreichelt haben. Dem anderen Mädchen soll er gesagt haben, er habe Gummibärchen in seiner Hose versteckt. So habe er das Kind dazu gebracht, seinen Penis zu berühren - so die Anklage.

Öffentlichkeit wird möglicherweise ausgeschlossen

Das Verfahren wird möglicherweise in Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Es sind drei Zeugen geladen, ein Urteil könnte schon am Freitag gesprochen werden.