Anklage gegen mehrere Drogendealer-Gruppen erhoben

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Anklagen gegen mehrere Tatverdächtige wegen Drogenhandels im ganzen Rhein-Neckar-Raum erhoben. Sie sollen mit Hilfe sogenannter "Kryptohandys" tonnenweise Drogen gedealt haben. Die Nachrichten der verschiedenen Dealer-Gruppen wurden zunächst durch französische Ermittlungsbehörden verfolgt und dann den deutschen Ermittlern zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird es drei verschiedene Verfahren geben, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Zwei Tatverdächtige aus Heidelberg sollen unter anderem mit über einer Tonne Marihuana und Haschisch gehandelt haben. Beide befinden sich in Untersuchungshaft. Des weiteren erhebt die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage gegen zwei Tatverdächtige aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Auch sie sollen mit Marihuana und Amphetaminen gedealt haben und befinden sich in Untersuchungshaft. Außerdem wird es eine Verhandlung gegen sechs Tatverdächtige aus dem Raum Ladenburg, Heidelberg und Karlsruhe geben. Sie sollen mit mehr als 1,2 Tonnen Marihuana und Haschisch gehandelt haben. Bei den Angeklagten wurden darüber hinaus zwei scharfe Schusswaffen und eine sogenannte Pumpgun gefunden, so die Staatsanwaltschaft Mannheim. Die sechs Männer befinden sich ebenfalls in Untersuchungshaft.