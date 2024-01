In Mannheim hat am Dienstag der Prozess gegen drei Mitglieder einer Familie begonnen, weil sie in großem Stil mit Drogen gehandelt haben sollen.

Vor dem Mannheimer Landgericht hat am Dienstag der Prozess gegen eine Familie begonnen, die mit Drogen gehandelt haben soll. Angeklagt sind drei Mitglieder der Familie. Eine 48-jährige Frau und ihre beiden Söhne im Alter von 18 und 26 Jahren aus Mannheim. Alle drei sind bereits straafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Mutter und ihre Söhne sollen sich im vergangenen Jahr zwei Mal größere Mengen an Drogen besorgt haben, um sie weiter zu verkaufen. Wohnung in Mannheim als Drogen-Lager genutzt Konkret geht es laut Anklage um mehr als 60 Kilogramm Haschisch und Marihuana sowie 40 Gramm Kokain. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein großer Teil davon sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass als Lager für die Drogen eine Wohnung in der Mannheimer Neckarstadt angemietet wurde. Weil einer der Söhne zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt erst 18 Jahre alt war, wird der Prozess auch von einer Sozialarbeiterin begleitet. Im Rahmen des Prozesses muss geklärt werden, ob nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht entschieden wird.