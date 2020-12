Ein mutmaßlicher Organisator von Trickbetrügereien zum Schaden älterer Menschen muss sich am Mittwoch vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Laut Anklage gehörte der 27-Jährige zu einer Gruppierung, die aus dem Ausland operierte. Ihre Mitglieder gaben sich als Polizeibeamte aus und wollten Senioren um ihr Vermögen bringen. Meist gaben sie vor, in einem Verbrechen zu ermitteln, in dem angeblich auch der Name der Angerufenen eine Rolle spielte. Ihr Vermögen sei in Gefahr. In einem Fall in Heidelberg übergab eine Frau einem Kurier daraufhin tatsächlich 22.000 Euro, die sofort in die Türkei weitergeleitet wurden. Als die Täter sich erneut meldeten und das Opfer bei seiner Bank auch noch Wertpapiere für 150.000 Euro in Gold umtauschen wollte, wurde das Personal misstrauisch und händigte der Frau Gold-Imitate aus. Gleichzeitig schaltete die Bank die Polizei ein. Bei der Übergabe wurde laut Anklage ein Kurier festgenommen. Das Urteil wird noch für Mittwoch erwartet.