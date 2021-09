Vier Jahre wegen Annahme von Drogenpaketen

Ein 41-Jähriger, der Drogenpakete aus Spanien bestellt hat, ist vom Mosbacher Landgericht zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er wird in einer Entziehungseinrichtung untergebracht. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann aus dem Raum Adelsheim/Osterburken Drogenpakete mit jeweils rund acht Kilogramm Marihuana aus Spanien in seiner Wohnung in Empfang genommen hat. Eines der Pakete hatte er weitergegeben und dafür Geld kassiert. Das zweite Paket stellte die Polizei bei dem Mann sicher. Darüber hinaus hatte der 41-Jährige weitere Drogen besessen. Deshalb verurteilte ihn das Landgericht Mosbach wegen Beihilfe zum Drogenhandel.