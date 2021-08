per Mail teilen

Vor dem Mannheimer Amtsgericht müssen sich seit Freitag drei Männer wegen eines illegalen Autorennens verantworten. Sie streiten den Vorwurf ab.

Zum Prozessauftakt am Freitag stritten alle drei Angeklagten vehement ab, an einem illegalen Autorennen teilgenommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten vor, im vergangenen Mai ein Rennen auf der Neckarauer Straße in Mannheim veranstaltet zu haben. Es sollen auch noch drei weitere Fahrer beteiligt gewesen sein. Sie konnten bisher aber nicht ermittelt werden.

Prozessauftakt am Freitag am Mannheimer Amtsgericht

Mit Vollgas bis zur nächsten roten Ampel

Sie alle hätten - sobald eine Ampel auf Grün sprang - mit ihren PS-starken Autos Vollgas gegeben. Auf die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hätten sie dabei nicht geachtet. Erst an der jeweils nächsten roten Ampel hätten sie dann wieder angehalten. Dabei sollen Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern erreicht worden sein.

Zufälliges Treffen der "Poser-Szene"?

Vor Gericht erklärte einer der Angeklagten, dass im Stadtteil Neckarau mehrere PS-starke Autos zusammengekommen seien. Drei Fahrer hätten in Posermanier "Katz und Maus" gespielt. Dabei ließen sie Motoren aufheulen und Reifen quietschen. Diese Fahrer seien, als die Polizei auftauchte, geflüchtet. Der Prozess geht am 13. August weiter.