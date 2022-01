per Mail teilen

Zu einer ungewöhnlichen Waffe hat ein Mann gegriffen, der sich am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Mannheim verantworten muss. Laut Anklage zertrümmerte er einem Kontrahenten mit einer Pfanne das Nasenbein. Zuvor war es in der Wohngemeinschaft der beiden Männer zu einem heftigen Streit gekommen. Der Angeklagte muss mit einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten rechnen, so ein Gerichtssprecher.