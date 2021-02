Gegner der vom Land geplanten Rheindammsanierung in Mannheim rufen für morgen Nachmittag zu einer Mahnwache am Waldparkdamm nahe Bellenkrappen auf. Die Sanierungskritiker wollen verhindern, dass durch die Erneuerung des Rheindamms, fast 1.000 Bäume entlang der Stadtteile Lindenhof und Neckarau gefällt werden. Die Bäume gefährden laut Regierungspräsidium Karlsruhe jedoch die Sicherheit das Dammes bei Hochwasser. Nach Protesten hat die Behörde ihre Pläne so angepasst, dass auf dem südlichen 500 Meter langen Dammabschnitt einige Bäume stehen bleiben könnten. Es soll dort ein neuer Damm mit Spundwand neben dem bestehenden Damm gebaut werden. An den anderen Stellen sei das aus Platzmangel nicht möglich. Kommende Woche gibt das Regierungspräsidium die weitere Terminplanung bekannt. Die Stadt Mannheim wird dann die Vollständigkeit prüfen und die Pläne öffentlich machen.