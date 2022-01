Proteste gegen Corona-Maßnahmen ohne Zwischenfälle

Am Rathaus in Mannheim haben am Montagabend laut Polizei rund 600 Menschen für Solidarität in der Corona-Pandemie demonstriert - in Form einer Menschenkette. Diese Demo war bei der der Stadt Mannheim angemeldet. Die Lage in der Innenstadt sei insgesamt sehr ruhig gewesen, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Es seien nur vereinzelt Personen in der Innenstadt unterwegs gewesen, die gegen die Coronamaßnahmen protestiert hätten. In Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) haben der Polizei zufolge rund 350 Personen gegen die staatlichen Corona-Regeln demonstriert. Zu Ausschreitungen oder Zwischenfällen sei es aber weder dort, noch in anderen Kommunen in der Rhein-Neckar-Region gekommen. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis habe es diesbezüglich keine Auffälligkeiten gegeben, so ein Polizeisprecher. (Stand: 10.1.22, 20 Uhr).