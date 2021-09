Aktivisten errichten erneut Protestcamp

In Heidelberg planen Aktivisten am Freitag erneut ein Protestcamp vor dem Rathaus. Sie wollen damit auf die Situation von Flüchtlingen in europäischen Auffanglagern aufmerksam machen. Mit ihrem "Solicamp" fordern die Protestierenden die Evakuierung der Geflüchtetenlager an den EU-Außengrenzen. Sie schlagen ihre Zelte am Nachmittag auf dem Heidelberger Marktplatz auf und haben das ganze Wochenende über Aktionen geplant. Unter Einhaltung der Corona-Regeln. Ähnliche Protestcamps finden laut der Organisatoren zeitgleich in mehreren Städten in Deutschland und Österreich statt. Bereits im Januar hatten Aktivisten vor dem Heidelberger Rathaus gezeltet, um ihre Forderungen deutlich zu machen. Der Verwaltungsgerichtshof hatte damals entschieden, dass das Camp, anders als von der Stadt genehmigt, auch nachts stattfinden darf.