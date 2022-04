Protestaktion der Psychotherapeuten am Uniklinikum

Etwa 60-100 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, kurz PiAs in Ausbildung demonstrieren am Mittwochnachmittag am Uniklinikum Heidelberg für eine gerechtere Entlohnung. Zu der Protestaktion hat die Gewerkschaft Ver.di aufgerufen. Konkret gehe es darum die rund 100 Beschäftigten entsprechend ihrem Grundberuf als Psychologinnen und Psychologen einzustufen, so eine Gewerkschaftssprecherin. In Heidelberg arbeiten derzeit etwa 30 Psychologinnen, die ihrer Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin machen - überwiegend sind es Frauen. Mit der Kundgebung heute wollen sie ihren Forderungen vor der Tarifverhandlung am Donnerstag Nachdruck verleihen. Psychologische Psychotherapeuten in Ausbildung haben in der Regel fünf Jahre lang studiert und einen Masterabschluss als Psychologen oder Pädagogen. Die Weiterbildung zu Psychotherapeuten dauert noch einmal 3 bis 5 Jahre. Während dieser Weiterbildung arbeiten PiAs gut ein Jahr lang an einer Klinik.