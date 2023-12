Kommt die Fusion der Unikliniken Heidelberg und Mannheim? Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass auf diese Frage bisher noch keine Antwort gefunden werden konnte. Beschäftigte der Kliniken treffen sich am Donnerstag zu einer Protestaktion. Auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden in jedem Fall massive Veränderungen zukommen, prophezeit die Gewerkschaft ver.di, die zu der Protestaktion aufgerufen hat. Die Direktoren beider Unikliniken in Heidelberg und Mannheim präferieren die Fusion, so ein Gewerkschaftssprecher. Dann hätte das Klinikum Mannheim-Heidelberg knapp 4.000 Betten, 18.600 Mitarbeitende und wäre größer als die Charité in Berlin. Die Gewerkschaft ver.di fordert ein Zeichen von der Politik, wie es in dem Prozess weitergeht und hat deshalb auch Landtagsabgeordnete aus der Region zur Protestaktion eingeladen.