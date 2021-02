Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG ruft für Sonntagnachmittag in Mannheim zu einer Protestkundgebung auf. Sie befürchtet bis Ende 2023 die Zerschlagung der K&U-Bäckerei-Gesellschaft mit ihren Filialen in der Supermarktkette Edeka Südwest. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Informationen des Betriebsrats. In Mannheim ist Sitz der K&U-Verwaltung sowie die Produktion der Edeka-Tochter Bäckerbub. Hier sind laut NGG 1.100 Beschäftigte und 190 Bäckerfilialen in Edekageschäften betroffen. Für die Angestellten drohen schlechtere Arbeitsbedingungen, bei einer Zerschlagung der K&U-GmbH. Die Löhne wären dann nicht mehr tarifgebunden und Betriebsräte gebe es auch nicht mehr. Auch für den Produktionsbetrieb der Bäckerbub GmbH, ein Tochterunternehmen von Edeka, befürchtet die Gewerkschaft negative Auswirkungen, wenn die Verknüpfung von Produktion und Verkauf entfalle.