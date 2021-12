Rund 100 Menschen protestieren gegen Corona-Maßnahmen

In Heidelberg haben sich am Abend rund 100 Menschen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Sie sind am Bismarckplatz gestartet und bewegten sich durch die Stadt. Die Polizei begleitete die Versammlung. Dabei skandieren die Menschen "Friede, Freiheit, keine Diktatur". Circa 15 Gegendemonstranten haben für einige Minuten in Höhe der Heidelberger Bürgerdienste gegen den Aufmarsch protestiert. Nach SWR-Informationen hat die Polizei die Situation beruhigt. Bis zum frühen Abend verlief der Protest friedlich. Die Polizei wies die Teilnehmenden nach SWR-Informationen immer wieder darauf hin, Abstand zu halten und die Maskenpflicht zu beachten. Das Ende des Protests war für 20 Uhr angekündigt.