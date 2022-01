Protestcamp vor dem Rathaus

Vor dem Heidelberger Rathaus protestieren Aktivisten für eine solidarische Geflüchtetenpolitik. Das Protestcamp soll Politik und Gesellschaft aufmerksam machen. Bis Sonntag wollen die Aktivisten ihre Zelte vor dem Heidelberger Rathaus aufschlagen. Schon zum vierten Mal machen sie so auf die Folgen der Geflüchtetenpolitik der Europäischen Union aufmerksam. Laut der Organisatoren hat sich die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze in den letzten Monaten weiter zugespitzt. Sie fordern eine sofortige Evakuierung aller Geflüchtetenlager und die Schaffung sicherer Fluchtrouten. Vor Ort zeigen sie aktuelle Bilder aus den Lagern. Am Wochenende sind auch Redebeiträge geplant. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung eines Hygienekonzepts statt, für Übernachtungen gilt außerdem 2G-Plus.