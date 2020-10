Bordelle in Heidelberg und Mannheim öffnen wieder

"Amalie" sieht Öffnung kritisch Bordelle in Heidelberg und Mannheim öffnen wieder

Wegen der Corona-Krise waren die Bordelle in Baden-Württemberg sieben Monate lang geschlossen. Seit Montag dürfen sie wieder öffnen. Das hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim nach der Klage einer Bordellbetreiberin aus Karlsruhe in der vergangenen Woche beschlossen.