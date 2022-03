Schulabbrecher-Projekt für Engagement-Preis nominiert

In Berlin wird am Donnerstagabend der Deutsche Engagement-Preis verliehen. Insgesamt wurden mehr als 400 Projekte aus ganz Deutschland für die mit jeweils 5.000 Euro dotierten Publikumspreise nominiert. Sie werden in fünf Kategorien vergeben. Unter die Top 50 hat es auch die Initiative "Das andere Schulzimmer" aus Mannheim geschafft. Im Rahmen des Projekts werden Jugendliche zwischen 15 und 27 Jahren betreut, die aus unterschiedlichen Gründen aus dem Schulsystem herausgefallen sind – darunter junge Mütter, Flüchtlinge oder Jugendliche mit psychischen Problemen. Die Geschäftsführerin der Initiative, Ute Schnebel, sagte dem SWR, das Projekt habe in den vergangenen Jahren vielen eine neue Perspektive gegeben.