Der frühere Chef der Frauenklinik Heidelberg, Professor Christof Sohn, verlässt zum 1. Februar nach 17 Jahren endgültig das Uniklinikum - wie es heißt, auf eigenen Wunsch. Er werde weiterhin als Chefarzt in der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Salem tätig sein, hieß es. Sohn war vor rund drei Jahren wegen der Affäre um einen nicht ausgereiften Bluttest zur Früherkennung von Brustkrebs massiv in die Kritik geraten. Sohn hatte damals von einem "Meilenstein“ gesprochen.