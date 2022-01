Können Schweineherzen Menschenleben retten?

In den USA ist es Ärzten erstmals gelungen, einem Menschen erfolgreich ein Schweineherz einzusetzen. Der Eingriff hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Aber ist die neue Methode wirklich eine Revolution?

Herzchirurg Prof. Matthias Karck, Universität Heidelberg Uniklinikum Heidelberg

Der 58 Jahre alte Patient aus den USA hatte vergeblich auf ein Spenderherz gewartet, und die neuartige Operation war für ihn die letzte Hoffnung. Seit ein paar Tagen lebt der Mann nun schon mit dem Schweineherz in seiner Brust. SWR Aktuell mit dem Heidelberger Herzchirurgen Prof. Matthias Karck über den Fall gesprochen.

SWR Aktuell: Herr Karck, wie begeistert sind Sie von den Neuigkeiten aus den USA?

Matthias Karck: Begeisterung entwickelt sich natürlich erst dann, wenn man tatsächlich von einem Erfolg sprechen kann. Im Augenblick überschauen wir einen Zeitraum von drei bis vier Tagen. Entscheidend für die Bewertung wird natürlich das langfristige Überleben des transplantierten Organs im Empfänger sein. Denn nur dadurch würde ein lebenswertes Leben für den Patienten dann auch erst wiederhergestellt.

SWR Aktuell: An dieser neuen Operationsmethode wird weltweit geforscht. Welche Voraussetzungen braucht es, damit so eine OP Chancen auf Erfolg hat?

Matthias Karck: Man muss das Tier genetisch verändern, an einigen entscheidenden Genorten. Dadurch können die natürlichen Abstoßungsreaktionen über die Spezies-Grenzen hinweg unterdrückt werden. Daran arbeitet man seit vielen Jahren und kommt in kleinen Schritten voran. Es verwundert mich also nicht wirklich, dass dieses Verfahren dann irgendwann auch zum Einsatz kommen kann - so wie es in den USA jetzt geschehen ist.

SWR Aktuell: Wird denn auch in Deutschland an genetisch veränderten Schweineherzen geforscht?

Matthias Karck: Es wird in München in großem Umfang auch mit staatlicher Förderung daran geforscht. Dort sind in den letzten zwei, drei Jahren auch bemerkenswerte experimentelle Erfolge erzielt worden. Insofern hätte es mich auch nicht gewundert, wenn die erste Transplantation dieser Art in Deutschland stattgefunden hätte.

SWR Aktuell: Die wichtigste Frage ist ja, ob der menschliche Körper das tierische Organ dauerhaft akzeptiert. Wenn das der Fall wäre – was würde das für die Medizin bedeuten?

Matthias Karck: Es wäre eine Revolution in der Medizin, sofern es tatsächlich sich als möglich erweist, Überlebensraten von einem Jahr und länger dadurch zu erzielen, die dem Empfänger dann auch wirklich ein lebenswertes Leben ermöglichen.

SWR Aktuell: Die andere Frage ist, ob Patienten denn überhaupt dazu bereit wären, sich ein Schweineherz einsetzen zu lassen…

Matthias Karck: Ich glaube, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und es keine andere Möglichkeiten gibt, dann werden sehr, sehr viele Menschen sich dazu bereitet erklären, diesen Weg zu wählen, um weiterleben zu können.