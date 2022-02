Pröllochs wird neuer geschäftsführender NTM-Intendant

per Mail teilen

Tilmann Pröllochs wird in Nachfolge von Marc Stefan Sickel neuer Geschäftsführender Intendant und Erster Eigenbetriebsleiter des Nationaltheaters Mannheim (NTM). Dem hat der Gemeinderat am Dienstag zugestimmt. Neben der wirtschaftlichen Gesamtverantwortung und der Leitung der spartenübergreifend arbeitenden Bereiche und Abteilungen des Theaters sollen insbesondere die Generalsanierung des Hauses am Goetheplatz sowie der Betrieb der Ersatzspielstätten während der Sanierungsphase im Fokus seiner Tätigkeit stehen.