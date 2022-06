Probleme mit Kurzzeitgedächtnis können Vorboten für Demenz sein

per Mail teilen

Demenz wird oft erst diagnostiziert, wenn Symptome auftreten. Jetzt haben Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass erste Vorboten bereits im mittleren Alter auftreten.

Lücken im Kurzzeitgedächtnis im mittleren Alter können frühe Anzeichen einer späteren Demenz sein. So haben Menschen, die sich selbst Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis bescheinigen, ein

deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg herausgefunden.

Forscher aus Heidelberg untersuchten 6.200 Personen

Die Expertinnen und Experten untersuchten Daten von knapp 6.200 Personen im Alter von 50 bis 75 Jahren. Diese hatten im Rahmen einer anderen Studie zwischen 2000 und 2002 angegeben, wie sie die Fähigkeit ihres Kurzzeitgedächtnisses und ihres Langzeitgedächtnisses einschätzen. In den 17 darauffolgenden Jahren wurden die Studienteilnehmenden immer wieder untersucht.

Ergebnis: Wer damals Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis angab, hatte gegenüber dem Rest der Gruppe ein bis zu doppelt so hohes Risiko, später eine Demenz zu entwickeln. Insgesamt entwickelten rund 490 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer während des Beobachtungszeitraums von 17 Jahren eine Demenz.

Depression erhöht zusätzlich das Risiko einer Demenz

Außerdem ergab die Studie, dass wer zusätzlich zu Störungen des Kurzzeitgedächtnisses unter einer Depression litt, ein noch höheres Risiko einer späteren Demenz hatte. Einen Zusammenhang zwischen Problemen des Langzeitgedächtnisses und einer Demenz habe sich in den ausgewerteten Altersgruppen hingegen nicht gezeigt, so die Forscher der Abteilung Alternsforschung am DKFZ.