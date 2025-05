Probleme mit digitalen Passfotos

Seit dem 1. Mai gibt es eine bundesweit eine neue Regelung mit digitalen Passbildern. Doch mit der Umsetzung hapert es an vielen Stellen noch in Städten und Gemeinden, auch in BW.

Wer früher einen neuen Reisepass oder Personalausweis gebraucht hat, ging mit einem ausgedruckten Passfoto ins Bürgeramt. Jetzt soll das alles mit digitalen Passbildern funktionieren. Die kann man entweder auf dem Amt am Fotoautomaten machen, beim Fotografen oder in Drogeriemärkten mit einer Lizenz. Doch nicht überall funktioniert das schon so, wie es soll.