Die Impfzentren haben ihre Arbeit aufgenommen. In der ersten Stufe sollen unter anderem die über 80-Jährigen geimpft werden. Doch die Terminvergabe ist schwierig. Ältere Menschen sind überfordert.

Die telefonische Hotline 116 117 - sie ächzt. Und mit ihr auch die Mitarbeiter. Andrea* - der Name der Frau ist geändert, denn sie möchte anonym bleiben - arbeitet an der Hotline. Seit zwei Monaten acht Stunden am Tag. Und zwar in ihrem Home-Office.

Pausenloses telefonieren

Bis zu 200 Anrufe innerhalb von wenigen Stunden gehen bei ihr ein. Nur helfen kann sie oft nicht, sagt die 38-Jährige frustriert. Über die Software, die Andrea installiert bekommen hat, kann sie sehen ob die Impfzentren einen Termin zur Verfügung gestellt haben. Aber auch das klappt nicht immer.

"Die Leute rufen mehrmals am Tag an. Wenn es sporadisch Termine gibt, sind sie sofort wieder weg."

Mitarbeiterin der telefonischen Hotline für die Impfterminvergabe

Viele kommen erst gar nicht durch



Warum keine Termine zum Vergeben angezeigt werden, ob es keine Impfdosen gibt, kein Personal, oder ob die Software der Landesregierung schlicht und ergreifend nicht funktioniert, das weiß sie nicht. Außerdem kommen viele Menschen erst gar nicht durch. Und wenn doch, dann sind die Gespräche oft extrem emotional und belastend.

Zwar wurde sie geschult, aber nicht auf solche Psychologiegespräche.

"Die meisten sind sehr sauer. Ein älterer Mann war sehr traurig. Er meinte: Was ist wenn ich sterbe? Das hat mich eiskalt erwischt." Mitarbeiterin der telefonischen Hotline für die Impfterminvergabe

Hoffnung auf mehr Impfstoff

Am Ende bleibt auch an der Hotline nur die Hoffnung auf mehr Impfstoff. Damit die Impfzentren mehr Termine vergeben können. Und das Impfgeschehen Fahrt aufnimmt.