Das private Center für Corona-Schnelltests in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) kann vorläufig nicht eröffnen. Nach Auskunft des Betreibers muss vorher eine Nutzungsänderung von der Stadt genehmigt werden. Die Immobilie wird normalerweise als Hochzeits- und Eventcenter genutzt. Die Eröffnung sollte am Samstag stattfinden. Sie sei aber nicht abgesagt, sondern nur verschoben, hieß es. Das Testcenter will Corona-Schnelltests für symptomfreie Interessenten gegen Bezahlung anbieten.