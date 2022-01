Preis für Krebs-Präventionsforschung

per Mail teilen

Der Epidemiologe Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg ist mit dem Deutschen Preis für Krebspräventionsforschung ausgezeichnet worden. Der Preis wurde erstmals vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Hermann Brenner gilt als international renommierter Wissenschaftler und hat die Wirksamkeit der Darmkrebs-Früherkennung nachgewiesen. Demnach ist die Darmspiegelung ein hochwirksames Instrument, um sowohl die Neuerkrankungsrate als auch die Sterblichkeit drastisch zu senken. Gestiftet wird die Auszeichnung von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung. Anlass ist der Deutsche Krebsforschungs-Kongress, der heute in Heidelberg begonnen hat. Der mit 5.000 Euro dotierte Nachwuchspreis geht an Jakob Kather vom Universitätsklinikum Aachen. Auch er forscht zum Thema Darmkrebs-Früherkennung. Der zweite Deutsche Krebsforschungskongress dauert noch bis Dienstag und findet als virtuelle Konferenz statt.