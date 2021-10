Baumgärtner ist neuer Präsident der TSG Hoffenheim

per Mail teilen

Kristian Baumgärtner ist bei der Mitgliederversammlung am Samstag zum neuen Präsidenten der TSG 1899 Hoffenheim gewählt worden. Der 53-Jährige aus Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) erhielt 97 Ja-Stimmen. Baumgärtner, der bei der TSG im Fanwesen angestellt ist, tritt damit die Nachfolge des im vergangenen September gestorbenen, langjährigen Clubchefs Peter Hofmann an. Er war seither auch kommissarischer Vorsitzender. „Es ist für mich eine Ehrensache, die Arbeit meines Freundes Peter Hofmann fortführen zu dürfen“, sagte Baumgärtner. Die TSG 1899 Hoffenheim hat als Verein etwa 10.000 Mitglieder und ist Träger der Fußball-Spielbetriebs GmbH, in die der Profifußball ausgegliedert ist. Deren Hauptanteilseigner ist SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp.