Ein mit Nadeln präpariertes Fleischstück ist am Wochenende auf einem Waldweg in der Nähe des Karlsterns in Mannheim gefunden worden. Laut Polizei waren auf dem Fleisch zudem schwarze wachsähnliche Tropfen. Die Polizei ermittelt, sucht Zeugen und ruft Tierbesitzer zur Wachsamkeit auf.