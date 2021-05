per Mail teilen

Ein etwa 40-jähriger Mann hat in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Montagmorgen die Postfiliale überfallen. Die Fahndung ist bislang erfolglos.



Der Mann fuhr mit einem Kastenwagen vor die Filiale, betrat die Räume kurz vor 8 Uhr und tat am Anfang so, als sei er ein normaler Kunde. Plötzlich überwältige er die Angestellte und zwang sie, Bargeld herauszugeben. Die genaue Höhe der Beute ist noch unbekannt. Anschließend fesselte und knebelte er die Frau und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau rief die Polizei, nachdem sie sich befreit hatte.

Maske und Arbeitskleidung

Der Täter wird so beschrieben: etwa 40 Jahre alt, er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, trug eine schwarze Wollmütze, eine FFP-2-Maske und blaue Arbeitskleidung.

Zeugen gesucht

Die Fahndung, auch mit einem Polizeihubschrauber, verlief bislang erfolglos. Die Postfiliale liegt direkt neben der Sparkasse im unteren Teil der Talstraße, die durch Schriesheim in Richtung Altenbach/Wilhelmsfeld führt. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.