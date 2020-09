Verdi: Mehr Geld für Leistungen in der Corona-Krise

Warnstreiks von Postbeschäftigten in Mannheim und Heidelberg

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Postangestellte in Baden-Württemberg am Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. In Mannheim und Heidelberg streiken Briefzusteller.