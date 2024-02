per Mail teilen

Ein Unbekannter hat am Montagmittag die Postfiliale in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach ihm.

Die Polizei fahndet nach einer Person, die am Montagmittag die Postfiliale in Neckarbischofsheim ausgeraubt haben soll. Der Täter flüchtete laut Polizei mit einer noch unbekannten Menge Bargeld. An der Fahndung sind auch Beamte der Heilbronner Polizei beteiligt.

Mutmaßlicher Täter trug Kapuzenpullover und Mundnasenschutz

Laut Polizei trug der mutmaßliche Täter einen braunen Kapuzenpullover, blaue Jeans und verdeckte sein Gesicht mit einem Mundnasenschutz. Ob die Person bewaffnet war, ist unklar. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Postfiliale wurde bereits im Oktober 2023 überfallen

Die Postfiliale in Neckarbischofsheim wurde bereits im Oktober vergangenen Jahres Opfer überfallen. Der Polizeisprecher erklärte, die Ermittlungen dazu liefen noch. Die Beute: Ein etwa vierstelliger Euro-Betrag, wie der SWR damals berichtete.